Джейсон Стэйтем стал пчеловодом в трейлере боевика Дэвида Эйера

Релиз фильма запланирован на 12 января.

Компания MGM поделилась в социальных сетях трейлером боевика "Пчеловод" с Джейсоном Стэтемом в главной роли. Фильм снял режиссер "Отряда самоубийц" и "Ярости" Дэвид Эйер, а сценарий для проекта написал автор "Эквилибриума" и "Законопослушного гражданина" Курт Уиммер. Конкретный сюжет остается неизвестен длят зрителей. Однако авторы говорят о том, что персонаж будет искать мести. Его стремление приобретает национальный интерес после того, как становится известно, что мужчина ранее входил в состав могущественной тайной организации "Пчеловоды". В актерском составе также заявлены Джереми Айронс и Джош Хатчерсон. Официально лента выйдет в кинотеатрах с 12 января 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / MGM