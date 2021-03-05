Atlus представила свежий трейлер Persona 3 Reload с протагонистом игры

Ремейк будет опубликован 2 февраля 2024 года.

Компания Atlus представила в социальных сетях свежий трейлер грядущего ремейка компьютерной игры Shin Megami Tensei: Persona 3 под названием Persona 3 Reload. Ролик на этот раз посвящен протагонисту проекта, которому приходится совмещать личную жизнь обычного школьника с ролью лидера группы подростков, которые сражаются с Тенями. Официальный выход игры в свет запланирован на второе февраля следующего года. Игра выйдет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation и Xbox, в стриминговом сервисе Game Pass. Авторы уточнили, что их работа получит защиту Denuvo и официальную русскую локализацию.

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Фото и видео: YouTube / Official ATLUS West