Вышел трейлер фильма "День благодарения" Илая Рота

Фильм выйдет в свет с 17 ноября.

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовал трейлер триллера "День благодарения", который снял режиссер Илай Рот, известный зрителям по фильмам "Тайна дома с часами", "Хостел" и "Жажда смерти". В кадре главная героиня говорит о том, что раньше любила город, но потом в нем произошло некое страшное событие. В этот момент остальные жители готовятся к празднику. Однако событие оказывается омрачено появлением убийцы, который жажде. В актерском составе проекта заявлена звезда тиктока Эддисон Рей ("Это все он"), а также актеры Майло Манхайм ("З-О-М-Б-И") и Патрик Демпси ("Анатомия страсти", "Зачарованная"). Сценарий к картине написал сам Рот вместе с Джеффом Ренделлом ("Грайндхаус"). Оператором фильма выступил Милан Хадима ("Заговор дьявола", "Хостел"). Официальная премьера запланирована на 17 ноября. Известно, что идея для картины пришла к Роту, когда он создал фальшивый трейлер для другой своей картины — "Грайндхауса", который вышел в 2007 году. После этого режиссер начал работать над сценарием "Дня благодарения".

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Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers