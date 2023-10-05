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Вышел трейлер седьмого сезона Overwatch 2 по мотивам Diablo 4

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Проект стартует 10 октября 2023 года.

Компания Blizzard выпустила в социальных сетях полноценный трейлер седьмого сезона компьютерной игры Overwatch 2 с подзаголовком "Восход тьмы". В ролике создатели продемонстрировали новые предметы,поле сражений и другие обновления. Ранее авторы говорили о том, что пользователи получат из проекта  эпохальный облик для персонажа Хандзо "Онрё", свежий боевой пропуск с предметами, вдохновлёнными Diablo IV. Дополнительно разработчики игры планируют добавить в нее ещё 17 новых хллоуиновских обликов, карту под названием "Самоа", которая будет доступна в режиме "Контроль объекта".
Седьмой сезон Overwatch 2 выйдет в свет с десятого октября 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch

Теги: diablo 4, overwatch 2, компьютерная игра, седьмой сезон, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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