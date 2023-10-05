Вышел трейлер седьмого сезона Overwatch 2 по мотивам Diablo 4

Проект стартует 10 октября 2023 года.

Компания Blizzard выпустила в социальных сетях полноценный трейлер седьмого сезона компьютерной игры Overwatch 2 с подзаголовком "Восход тьмы". В ролике создатели продемонстрировали новые предметы,поле сражений и другие обновления. Ранее авторы говорили о том, что пользователи получат из проекта эпохальный облик для персонажа Хандзо "Онрё", свежий боевой пропуск с предметами, вдохновлёнными Diablo IV. Дополнительно разработчики игры планируют добавить в нее ещё 17 новых хллоуиновских обликов, карту под названием "Самоа", которая будет доступна в режиме "Контроль объекта".

Седьмой сезон Overwatch 2 выйдет в свет с десятого октября 2023 года.

Netflix опубликовал трейлер фильма "Запертая" с Фамке Янссен.

Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch