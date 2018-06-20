Netflix опубликовал трейлер фильма "Запертая" с Фамке Янссен

Фильм выйдет в свет с 1 ноября.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix опубликован трейлер фильма "Запертая" ("Locked In"), премьера которого пройдет 1 ноября. Картина расскажет историю о недавно вышедшей замуж, но несчастной девушке по имени Лина и ее богатой, хладнокровной свекрови Кэтрин. Сюжет включает в себя криминальную историю и любовный треугольник, а также убицство и заговоры. В кадре зритель узнает о посредствиях автомобильной аварии. После ДТП Кэтрин оказывается в коме. Также Лина вспоминает прошлое. Выясняется, что Кэтрин — не только мать ее мужа, но и ее официальный опекун с детства.

Кэтрин думала, что я была коварной охотницей за богатством... Я бы сделала для нее все. речь Лины

Проект снят ливанским кинематографистом Нуром Ваззи, который ранее работал над фильмом "Инструкция по убийству" и "Последний автобус на Земле". Сценаристом ленты выступил Роуэн Йоффе ("28 недель спустя"). Продюсерами заявлены Никки Бентам и Элисон Джексон. В актерский состав ленты вошли Фамке Янссен ("Люди Х", "Как избежать наказания за убийство"), Анна Фриел, Финн Коул, Роул Уилльямс, Алекс Хасселл.

Вышел трейлер триллера "Грохот сквозь тьму" с Аароном Экхартом.

Фото и видео: YouTube / Netflix