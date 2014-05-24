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Вышел трейлер триллера "Грохот сквозь тьму" с Аароном Экхартом

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Фильм выйдет в свет с 3 ноября.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала в социальных сетях первый трейлер триллера "Грохот сквозь тьму" (Rumble Through the Dark), в котором главные роли сыграли Аарон Экхарт ("Тёмный рыцарь"), Белла Торн ("Полночное солнце") и Марианн Жан-Батист ("Клетка"). Режиссёрами ленты выступили Грэм и Паркер Филлипс ("Жесткое прошлое"). История расскажет о бывшем спортсмене, который попал в отчаянное положение. Бойцу приходится снова выйти на ринг ради того, чтобы выплатить долги и спасти дом умирающей матери. Сюжет основан на литературном  роман The Fighter за авторством Майкла Фарриса Смита. Официальная премьера "Грохота сквозь тьму" в американских кинотеатрах  состоится 3 ноября, а уже спустя неделю фильм будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатрах.

Появился трейлер сериала "Весь невидимый нам свет".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate movies, аарон экхарт, триллер, экранизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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