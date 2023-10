Вышел трейлер триллера "Грохот сквозь тьму" с Аароном Экхартом

Фильм выйдет в свет с 3 ноября.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала в социальных сетях первый трейлер триллера "Грохот сквозь тьму" (Rumble Through the Dark), в котором главные роли сыграли Аарон Экхарт ("Тёмный рыцарь"), Белла Торн ("Полночное солнце") и Марианн Жан-Батист ("Клетка"). Режиссёрами ленты выступили Грэм и Паркер Филлипс ("Жесткое прошлое"). История расскажет о бывшем спортсмене, который попал в отчаянное положение. Бойцу приходится снова выйти на ринг ради того, чтобы выплатить долги и спасти дом умирающей матери. Сюжет основан на литературном роман The Fighter за авторством Майкла Фарриса Смита. Официальная премьера "Грохота сквозь тьму" в американских кинотеатрах состоится 3 ноября, а уже спустя неделю фильм будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатрах.

