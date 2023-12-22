Вышел трейлер триллера Шьямалана "Ловушка" о поимке серийного убийцы

Релиз фильма намечен на 9 августа.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала в социальных сетях дебютный трейлер психологического детектива "Ловушка" от известного режиссёра М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Неуязвимый"). Сюжет картины расскажет об отце и дочери, которые приходят на концерт. Там семья узнает, что мероприятия организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако проблема заключается в том, что главный герой и есть тот маньяк, на которого ведут охоту спецслужбы. В актерском составе заявлены Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хэйли Миллс, Марни Макфейл, Джозеф Дэли, Ванесса Смайт, Кристи Вудс и другие. Сценаристом также выступил сам М. Найт Шьямалан. Мировая официальная премьера картины "Ловушка"запланирована на 9 августа. Дата выхода фильма в кинотеатрах России пока что неизвестна.

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures