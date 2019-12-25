"Иволгинского потрошителя" проверяют на совершение других убийств

Мужчина обвиняется в убийстве местной жительницы из Канска.

Серийного маньяка Кегашбека Орунбаева, более известного на российской территории как "иволгинский потрошитель", сейчас проверяют на преступления в Красноярском крае. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Известно, что мужчина обвиняется в убийстве жительницы Канска. Преступление совершено в 1997 году.

У Следственного комитета есть основания полагать, что обвиняемый мог совершить и другие подобные преступления на территории Красноярского края. Следователи проводят проверку. сотрудница СК РФ по Красноярскому краю

В надзорном ведомстве ранее говорили, что 18 июля 1997 года подозреваемый, отбывавший на тот момент наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Красноярского края, находился на лесозаготовительном участке за пределами учреждения. Он воспользовался этим и отправился в Канск. В городе фигурант расследования изнасиловал 35-летнюю местную жительницу. Затем женщина была убита. На данный момент Канская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 64-летнего мужчины. Речь идет о пункте "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Во время допроса обвиняемый признался в нападении на потерпевшую.

Ранее Орунбаев был признан виновным в серии жестоких убийств и изнасилований. По данным государственного обвинения, он лишил жизни как минимум восьмерых женщин. За эти преступления он с 2013 года отбывает пожизненный срок заключения.

Киллер Ореховской ОПГ Александр Шарапов погиб в зоне СВО.

Фото: Piter.tv