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"Иволгинского потрошителя" проверяют на совершение других убийств
Сегодня, 17:01
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"Иволгинского потрошителя" проверяют на совершение других убийств

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Мужчина обвиняется в убийстве местной жительницы из Канска.

 Серийного маньяка Кегашбека Орунбаева, более известного на российской территории как "иволгинский потрошитель", сейчас проверяют на преступления в Красноярском крае. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Известно, что мужчина обвиняется в убийстве жительницы Канска. Преступление совершено в 1997 году. 

У Следственного комитета есть основания полагать, что обвиняемый мог совершить и другие подобные преступления на территории Красноярского края. Следователи проводят проверку.

сотрудница СК РФ по Красноярскому краю

В надзорном ведомстве ранее говорили, что 18 июля 1997 года подозреваемый, отбывавший на тот момент наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Красноярского края, находился на лесозаготовительном участке за пределами учреждения. Он воспользовался этим и отправился в Канск. В городе фигурант расследования изнасиловал 35-летнюю местную жительницу. Затем женщина была убита. На данный момент Канская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 64-летнего мужчины. Речь идет о пункте "к" части 2 статьи 105 УК РФ.  Во время допроса обвиняемый признался в нападении на потерпевшую.

Ранее Орунбаев был признан виновным в серии жестоких убийств и изнасилований. По данным государственного обвинения, он лишил жизни как минимум восьмерых женщин. За эти преступления он с 2013 года отбывает пожизненный срок заключения.

Киллер Ореховской ОПГ Александр Шарапов погиб в зоне СВО.

Фото: Piter.tv

Теги: иволгинский потрошитель, кегашбек орунбаев, серийный маньяк, следственный комитет
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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