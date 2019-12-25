"Иволгинского потрошителя" не обвиняют в каннибализме по делу об убийстве

Мужчина находится в колонии "Черный дельфин".

Серийному маньяку Кегашбеку Орунбаеву, известному перед общественностью как "иволгинский потрошитель", не предъявляли обвинений в каннибализме по делу об убийстве с изнасилованием женщины в Канске в 1997 году. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления прокуратуры в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости".

Каннибализма по раскрытому преступлению в Канске не было. В материалах уголовного дела данный эпизод никак не фигурирует. Обвинение по этому поводу ему не вменялось. источник СМИ

В надзорном ведомстве добавили, что слухи о людоедстве связаны с биографией мужчины. Его приговорили к пожизненному заключению в Бурятии за серию жестоких убийств. В частности, приговор включал в себя статью 244 УК РФ, то есть надругательство над телами умерших. Сейчас Кегашбек Орунбаев отбывает наказание в колонии "Черный дельфин".

"Иволгинского потрошителя" проверяют на совершение других убийств.

Фото: Следственный комитет России