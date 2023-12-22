Вышел трейлер сериала "Хроники Спайдервика"

Релиз сериала намечен на 19 апреля.

Стриминговый сервис Roku показал в социальных сетях трейлер сериала "Хроники Спайдервика", созданного по одноименной серии детских и подростковых фэнтезийных романов. Официальная премьера шоу запланирована на 19 апреля. Сюжет истории рассказывает зрителям о том, как братья-близнецы вместе со своей старшей сестрой оказываются среди волшебных персонажей. Им приходится разгадывать тайны, помогать добры персонажам и сражаться со злодеями. Авторы впечатлились трендами голливудской индустрии последних лет, поэтому главные роли достались молодым темнокожим актерам Лиону Дэниэлсу, Ною Коттреллу и Микалк Ли. Известно, что сериал изначально снимался студией Disney, но затем права на него купил Roku.

Напомним, что в 2008 году компания Paramount Nickelodeon выпустили полнометражный фильм "Хроники Спайдервика".

Вышел дублированный трейлер драмы "Меч короля".

Фото и видео: YouTube / Roku Channel