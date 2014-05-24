Появился трейлер сериала "Весь невидимый нам свет"

В актерском составе заявлены Хью Лори и Марк Руффало.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил в социальных сетях новый трейлер мини-сериала "Весь невидимый нам свет", действие которого имеет место во время Второй мировой войны. В основу фильма легла одноименная история, рассказанная автором Пулитцеровской премии Энтони Дорром. В центре сюжета оказывается слепая французская девушка-подросток по имени Мари-Лор ЛеБлан. Роль досталась актрисе Арии Мии Лоберти. Вместе с отцом Даниэлем (Марк Руффало) ребенок бежит из Парижа, оккупированного Германией. Семья забирает с собой легендарный камень, который ни в коем случае не должен попасть в руки нацистов. Беженцы находят укрытие у дяди девушки Этьена (Хью Лори) в портовом городе Сен-Мало. Становится известно о том, что Этьен является членом местного Сопротивления, проводя секретные радиопередачи. В дальнейшем за микрофон садится Мари-Лор.

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Фото и видео: YouTube / Netflix