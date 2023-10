Создатели показали трейлер игры Kill it With Fire 2

Сиквел выйдет в свет в следующем году.

Компания TinyBuild Games показала геймплей свежего проекта Kill it With Fire 2, а также поделилась деталями о новых кооперативных режимах. Компьютерная игра выйдет в ранний доступ пользователям до конца 2023 года, а релиз на персональных компьютерах и консолях планируется в 2024. Издатель вместе с разработчиком Casey Donnellan Games поделился новыми подробностями сиквела. Известно, что авторами предусмотрен PvP режим. В многопользовательской игре будет ещё больше оружия, гаджетов для борьбы с пауками.

Напомним, что Kill it With Fire 2 представляет из себя комедийный экшен про убийство пауков. В распоряжении геймеров заявлено множество самого разного оружия, вроде лазеров, огня, сковородок и даже танков на дистанционном управлении. Целью персонажей является путешествие по разным измерениям для того, чтобы раз и навсегда уничтожить арахнидов. Проект выйдет в свет на таких платформа как PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Уже сейчас можно испытать новые режимы в бета-версии стримингового сервиса Steam.

Премьера документального фильма о Месси состоится 11 октября, вышел трейлер.

Фото и видео: YouTube/ Ctop