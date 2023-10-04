Премьера документального фильма о Месси состоится 11 октября, вышел трейлер

Серии начнут выходить с 11 октября.

Американский стриминговый-сервис Apple TV+ поделился в социальных сетях первым полноценным трейлером документального сериала Messi Meets America. Проект расскажет о переходе одного из величайших футболистов современности в американскую футбольную лигу. В шоу спортсмен раскроет свои внутренние переживания и обозначит детали подписания контракта с клубом "Интер Майами". Сериал заявлен к выпуску из шести эпизодов, при этом первые три серии станут доступны для зрителей на онлайн-ресурсе Apple TV+ уже с 11 октября, а остальные - прибудут на сервис чуть позже.

Известно, что съёмки проходили в различных странах, включая США, Париж, Катар и Аргентину. В сериале будут показаны эксклюзивные закулисные кадры, показаны выступления игрока Лионеля Месси, включая его грандиозный финал Чемпионата Мира в Катаре. Проект дополнительно представит полную историю профессиональной карьеры футболиста в аргентинской сборной. Авторами документального сериала выступили Тим Пасторе, Мэтт Реннер, Брайан Кармоди и Патрик Миллинг Смит.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV