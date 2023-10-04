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К космическому хоррор-шутеру Quantum Error вышел свежий геймплейный трейлер

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Игра выйдет в свет с 3 ноября.

Создатели космической компьютерной игры Quantum Error из компании TeamKill Media выпустили в социальных сетях свежий трейлер оррор-шутера с демонстрацией геймплея. Проект выходит в свет 3 ноября только на консолях PS5. Версии для персональных компьютерах и платформе Xbox Series также планируются, но при этом у них на текущий момент нет официальной пока у них нет даты релиза.  Главным героем в Quantum Error является пожарный Джейкоб Томас, который отправляется на срочный вызов в атакованный научно-исследовательский комплекс, но по прибытию ему приходится столкнуться далеко не с огнём.

Activision представила трейлер Call of Duty: Modern Warfare III под трек Eminem.

Фото и  видео: YouTube /  TeamKill Media

Теги: quantum error, геймплей, компьютерная игра, трейлер, хоррор, шутер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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