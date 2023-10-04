Activision представила трейлер Call of Duty: Modern Warfare III под трек Eminem

Выход игры в свет намечен на 10 ноября 2023 года.

Создатели компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) опубликовали в социальных сетях новый ролик о проекте, посвящённый на этот раз кастомизации оружия с помощью особых деталей. Речь идет о запчастях, названных "деталями со вторичного рынка". Они позволят игрокам "пересобрать оружие целиком", сформировав вместе нечто по-настоящему уникальное. Создатели пояснили, что в октябре 2023 года пройдёт бета-тестирование игры. Разработчики уточнили, что с 6 по 7 число ожидается закрытое бета-тестирование для предзаказавших пользователей на PlayStation, 8-10 числа состоится открытая бета для игроков на PlayStationЮ 12-13 октября начнется ранний доступ к бете для игроков на персональных компьютерах и консолях Xbox, а также для игроков с PlayStation. С 14 по 16 октября пройдет открытая бета на всех платформах. Полноценный релиз компьютерной игры назначен на 10 ноября 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Call of Duty