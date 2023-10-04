Вышел трейлер фильма "Присцилла" от Софии Копполы

В мировой прокат выходит байопик о супруге Элвиса Пресли.

Киностудия A24 отправляет в мировой прокат байопик "Присцилла". Режиссером проекта выступает София Коппола ("Трудности перевода"). Картина ранее была представлена в в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Новый официальный трейлер картины появился в социальных сетях. Сюжет рассказывает историю о семейной жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его молодой жены. В основу картины легла автобиографическое литературное произведение "Элвис и я". Главные роли в ленте сыграли Джейкоб Элорди ("Эйфория") и Келли Спейни (Devs). Актриса удостоилась кубка Вольпи за лучшую женскую роль. Официальная премьера "Присциллы" состоится также на территории России, однако точная дата релиза пока неизвестна.

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Фото и видео: YouTube / A24