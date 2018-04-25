Вышел трейлер киноадаптации спектакля "Планета Максимус" Александра Петрова

Премьера шоу намечена на 19 октября.

На YouTbe-канале российской компании-дистрибьютора Central Partnership появился трейлер киноверсии драматического спектакля "Планета Максимус". Режиссером иммерсивной постановки стал актер Александр Петров. Он также исполнил главнуцю роль. Авторы работы пояснили, что проект вдохновлен трагической судьбой друга Петрова — Максима. Возлюбленную его персонажа сыграла Екатерина Чаннова.

Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас. Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку. описание фильма-спектакля

Премьера киноадаптации постановки "Планета Максимус" на больших экранах страны запланирована на 19 октября.

Вышел трейлер боевика "Немая ярость" Джона Ву с Юэлем Киннаманом.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership