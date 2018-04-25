Вышел трейлер боевика "Немая ярость" Джона Ву с Юэлем Киннаманом

В России премьера фильма ожидается 30 ноября.

Компания Lionsgate выпустила в социальных сетях первый трейлер рождественского боевика "Безмолвная ночь" (или "Немая ярость") от режиссера Джона Ву. Фильм станет первой голливудской работой автора за последние 20 лет и будет целиком посвящен экшену с использованием бездиалогового подхода к сюжету. История основывается на жизни скорбящего отца, роль которого досталась Юэлю Киннаману. Мужчина получает ранение в ходе перестрелки с преступниками. В результате он лишается голоса и отправляется к боссам криминального мира ради того, чтобы отмстить им за гибель своего ребенка.

Официальная премьера ленты в США состоится 1 декабря. Однако в Россию лента придет на день раньше. Изначально Джон Ву задумывал фильм как триллер, полностью лишённый диалогов, но от этой идеи он частично отказался. Известно, что персонаж Юэля Киннамаан действительно будет немногословным. Дополнительно актер самостоятельно выполнил самостоятельно 99% трюков.

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Фото и видео: YouTube / FILMNERDEN