Вышел русский трейлер мультфильма "Домовята: Навстречу приключениям"

Проект выйдет в свет с 3 августа.

Российская компания Global Film представила в социальных сетях дублированный трейлер немецкого мультфильма "Домовята: Навстречу приключениям" (The mucklas). Премьера проекта на территории России запланирована на 3 августа 2023 года. В ролике рассказывается сказочная история о волшебных персонажах, которые оказываются в различных ситуациях. В какой-то момент герои лишаются своего дома. Им приходится отправиться в опасное путешествие для того, чтобы найти себе место. Известно, что над созданием мультфильма работала та же команда, что и создала анимационные сказки о Петсоне и Финдусе. Роли озвучивали Уве Оксенкнехт ("Слон по имени Бенджамин"), Кристина Урспрух ("Когда Санта упал на Землю"), Штефан Курт ("Приключения на шоколадной фабрике").

Max показал полноценный трейлер "Замкнутого круга" Стивена Содерберга.

Фото и видео: YouTube / Global Film