Max показал полноценный трейлер "Замкнутого круга" Стивена Содерберга

Премьера сериала состоится 13 июля.

Американский стриминговый сервис Max выпустил в социальных сетях полноценный трейлер сериала "Замкнутый круг" (Full Circle), режиссером-постановщиком которого стал Стивен Содерберг ("Одиннадцать друзей Оушена", "Заражение"). Главные роли в проекте исполнили Зази Битц ("Джокер"), Клэр Дэйнс ("Родина"), Тимоти Олифант ("Крепкий орешек 4.0"), Деннис Куэйд ("Послезавтра") и другие актеры. Известно, что история расскажет зрителям о похищенном ребенке одной из богатых семей Нью-Йорка. Преступление станет толчком к раскрытию множества секретов, а также привлечет к расследованию дела совершенно разных людей. На текущий момент в шоу заявлено шесть выпусков. Официальная премьера "Замкнутого круга" намечена на онлайн-платформе 13 июля.

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Фото и видео: YouTube / Max