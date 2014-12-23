Вышел русский трейлер остросюжетного фильма "Заложники" с Лиамом Нисоном

Официальная премьер картины намечена а 25 августа.

В социальных сетях появился русскоязычный трейлер остросюжетного фильма "Заложники" (Retribution). Накануне авторы презентовали зрителям англоязычную версию трейлера к фильму. Известно, что история расскажет о жизни бизнесмена по имени Мэтт. Он обычно отвозит своих детей в школу, но в какой-то момент на пути раздается звонок. Голос на другом конце телефона говорит водителю о том, что в транспортном средстве заложено взрывное устройство. Для того, чтобы не умереть вместе с семьёй, герою предстоит выполнять любые приказы неизвестного преступника. Режиссером проекта заявлен Нимрод Антал, известный по работе над "Очень странными делами" (Stranger Things), "Домом с прислугой" (Servant)). В актерском составе снялись актеры Джек Чемпион ("Мстители: Финал"), Лиам Нисон ("Заложница"), Эмбет Дэвидц ("Двухсотлетний человек") и Мэттью Модайн ("Святилище"). Официальная премьера фильма "Заложники" на территории США состоится 25 августа.

Вышел первый трейлер боевика "Смертельный выстрел".

Фото и видео: YouTube / KinoHit