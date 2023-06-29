Посмотрите первый трейлер боевика "Смертельный выстрел"

Премьера фильма состоится 18 августа 2023 года.

В социальных сетях появился дебютный трейлер боевика "Смертельный выстрел". Известно, что официальный релиз картины состоится 18 августа текущего года. Сюжет истории развернется на территории Лондона 1970-ых годов. Речь пойдет об отставном ирландском военнослужащем Майкле, который становится свидетелем расстрела своей супруги британским сержантом Темпестом. Аосле этой трагедии раненый мужчина сбегает для того, чтобы отомстить. В актерском составе задействованы Колин Морган ("Белфаст"), Марэйд Тайерс ("Экстраординарная"), Амл Амин ("Дворецкий"), Марк Стронг ("1917"), Уильям Оксборро ("Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"), Хайвел Морган ("Молокососы") и другие. В режиссерском кресле оказались Чарли и Томас Гард ("Незваные"). Постановщики также написали сценарий совместно с Ронаном Беннеттом ("Джонни Д.").

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Фото и видео: YouTube / Quiver Distribution