Авторы Wo Long Fallen Dynasty показали трейлер дополнения Battle of Zhongyuan

Релиз DLC запланирован на 29 июня.

Koei Tecmo и Team Ninja выпустили свежий трейлер для компьютерной игры Wo Long: Fallen Dynastв честь выхода в свет первого дополнения, получившего название Battle of Zhongyuan ("Битва при Чжунъюане"). Известно, что авторы предложит пользователям прохождение новых этапов сражений, истории, типы оружия, противников и уровни сложности. Также в Wo Long: Fallen Dynasty ожидается кроссовер с таким проектом как NARAKA: BLADEPOINT. Официальный релиз ожидается на всех игровых платформах уже 29 июня. Сама игра Wo Long: Fallen Dynasty вышла в марте текущего года на консолях PlayStation, Xbox и персональных компьютерах в онлайн-сервисе Game Pass. В общей сложности тираж превысил один миллион копий.

Вышел первый трейлер фантастического хоррора "Птичий короб: Барселона" .

Фото и видео: YouTube / KOEI TECMO AMERICA