Вышел первый трейлер фантастического хоррора "Птичий короб: Барселона"

Фильм выйдет в свет с 14 июля.

Американский стриминговый сервис Netflix поделился трейлером своего нового хоррора "Птичий короб: Барселона". События картины происходят в том же мире, что и "Птичий короб" с актрисой Сандрой Буллок в главной роли. Известно, что проект станет спин-оффом. Авторы создали сюжет, в котором человечество столкнулось с необъяснимой угрозой. Любой, кто её увидит, в результате решит закончить свою жизнь. Оставшиеся люди вынуждены носить повязки на глазах и ориентироваться с помощью других органов чувств. В данном проекте режиссер расскажет историю о Себастьяне и его дочери Анне, которые выживают на территории Барселоны. В картине сыграли Марио Касас ("Три метра над уровнем неба"), Джорджина Кэмпбелл ("Убийство на пляже"), Диего Кальва ("Вавилон") и другие. Официальная премьера "Птичьего короба: Барселона" запланирована на 14 июля.

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Фото и видео: YouTube / Netflix