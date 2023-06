Авторы The Sims показали кадры из прототипа The Sims 5

Разработчики рассказали о работе над новым проектом.

На официальном YouTube-канале франшизы The Sims появился ролик, в котором разработчики поговорили с игроками не только о грядущем дополнении "Конное ранчо" для компьютерной игрыThe Sims 4, но также дополнительно показали кадры из прототипа их новой работы - The Sims: Project Rene, более известной аудитории как The Sims 5. В частности, в видео большое внимание уделяется анимации персонажей (симов) в The Sims 5. Авторы хотят добиться того, чтобы в игре было как можно больше жестов и языка тела, чтобы игроки. Это позволит пользователям понимать, какое отношение его сим испытывает к собеседнику. Также в презентации можно увидеть прототип геймплейной механики, связанной с покраской волос. В настоящее время дата выхода пятой части серии не раскрывается, а дополнение четвертого сезона с лошадьми для The Sims 4 выйдет в свет 20 июля.

В интернете опубликован трейлер нового сезона "Футурамы".

Фото и видео: YouTube / The Sims