В интернете опубликован трейлер нового сезона "Футурамы"

К выходу готовятся 20 эпизодов проекта.

Американский стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер нового сезона комедийного шоу "Футурама" (Futurama). Эпизоды будут выходить еженедельно на онлайн-ресурсе с 24 июля. В настоящее время подробностей данного проекта очень мало. Известно, что создатели подготовили зрителям 20 выпусков, все из них будут показаны в текущем году. Авторы считают, что возвращение сериала порадует не только поклонников, но и новую аудиторию. Они уточнили, что к работе над шоу вернулось большинство актёров прошлой озвучки. Фанаты "Футурамы" вновь услышат голоса Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса ЛаМарша и Джона ДиМаджо.

В сеть утек первый геймплейный ролик Project CW от Wargaming.

Фото и видео: YouTube / Hulu