Россиянам показали тизер "World of Tanks 2.0"

Игра выйдет в свет не раньше осени следующего года.

Студия-разработки компьютерных игр Wargaming, считающаяся мастодонтом проектов о танках и другой военной технике, в настоящее время работает над новым проектом. В нем авторы намерены отправить пользователей во время Холодной войны. Речь идет о такой игре, которую эксперты уже назвали "World of Tanks 2.0". Известно, что там геймерам придется сражаться с противниками с использованием боевой техники 1970-ых годов. По непроверенным слухам, создатели игры вдохновлялись вселенной Battlefield при работе над новой игрой. Предположительно, там будет замечен схожий режим борьбы за территории с системой очков. На данный момент о Project CW известно не так много. В частности, там будут упоминаться и современные танки Т-62, Leopard 1A6 Jager и M60 IFP. Игроки получат возможность выбрать между режимом с ботами, а также расширенной настройкой танков. Сами танки станут интерактивными. Пользователи будут по ходу сражений сбивать с ним обвесы и другие оснащения. Официальный релиз Project CW ожидается не раньше осени 2024 года на персональных компьютерах через сервис в Steam, а также в лаунчере WGC. Проект будет ориентирован на американскую и европейскую аудитории.

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Фото и видео: YouTube / gamelx