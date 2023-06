Вышел трейлер полнометражного продолжения аниме "Семья шпиона"

Лента выйдет в свет 22 декабря.

Японское аниме "Семья шпиона" (Spy x Family) получит полнометражное продолжение. Известно, что фильм выйдет на широкие экраны 25 июня. Известно, что проект получил наименование "Семья шпиона: Код "белый" (Spy x Family: Code: White). Недавно шоу обзавёлось тизером. Дополнительно создатели презентовали постер, нарисованный художником Кёдзи Асано ("Атака титанов" / "Атака на титанов" (Shingeki no kyojin)). Известно, что над полнометражной версией аниме трудится практически весь оригинальный состав. К работе над сценарием присоединился Итиро Окоути, известный зрителям по проекту "Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия" (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury)) и мангака Тацуя Эндо, ответственный за эту франшизу. Производством вновь занимаются студии CloverWorks и Wit Studio. Выход ленты в свет планируется 22 декабря 2023 года. Перед этим, в октябре, состоится премьера второго сезона аниме.

Mundfish выпустила трейлер Annihilation Instinct, первого дополнения для Atomic Heart.

