Mundfish выпустила трейлер Annihilation Instinct, первого дополнения для Atomic Heart

DLC к игре выйдет в свет в августе текущего года.

Дополнение для компьютерной игры Atomic Heart получило официальную дату релиза и наименование. Известно, что первая порция нового контента выйдет под названием Annihilation Instinct. Релиз состоится второго августа 2023 года на всех актуальных игровых платформах. Авторы проекта объяснили, что в Annihilation Instinct пользователей ждёт сюжет, повествующий о событиях, ему предстоит посетить новые области. Речь идет о комплексе Менделеева и прилегающих к нему болот в поисках ответов о Норе. Геймеры получат возможность сразиться с новыми врагами и опробовать два новых вида оружия - "Секатор" для дальнего боя и "Клушу" для ближнего боя. Также появится способность для перчатки "Техностазис", позволяющая управлять временем.

Вышел новый трейлер "Ведьмака".

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment