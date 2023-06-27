Вышел новый трейлер "Ведьмака"

Первая часть третьего сезона выйдет в свет 29 июня.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал в социальных сетях новый трейлер "Ведьмака", анонсирующий первую половину третьего сезона. Известно, что этот проект станет финальным в работе Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, после чего он уступит это место коллеге по цеху, актеру Лиаму Хемсворту. Актёр успел эмоционально попрощаться с основным составом сериала и поблагодарил своих коллег за трудолюбие и приверженность своим персонажам. Однако ролик не показал зрителям каких-либо новых сюжетных подробностей сценария. Стало понятно, что перед персонажами будет стоять что-то важное и опасное, а в центре конфликта окажется Цири.

Напомним, что официальный релиз первых пяти серий третьего сезона "Ведьмака"запланирова на 29 июня. Авторы разделят продолжение разделят на две части. Напомним, что финальные три эпизода онлайн будут показаны 27 июля.

Вышел первый ролик из сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" с Норманом Ридусом.

Фото и видео: YouTube / Netflix