Вышел первый ролик из сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" с Норманом Ридусом

Сериал выйдет в свет осенью текущего года.

В социальных сетях появилось два новых ролика спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы" про Дэрила Диксона, в которых герой пытается разобраться в происходящих с ним событиях. Известно, что роль досталась, как и ранее, Норману Ридусу. Из презентационного видео становится понятно, что он окажется на берегу Франции. Однако неизвестны причины, которые привели героя к такому путешествию. Дэрил прибывает к стране морским путем в бессознательном состоянии. Во втором ролике герой занимается изучением местности и делает записи на диктофон. Напомним, что официальная премьера нового шоу запланирована на осень 2023 года. Ранее Норман Ридус уже успел рассказать журналистам о том что тон проекта будет значительно отличаться от основного сериала.

Вышел первый трейлер сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым в роли пенсионера-мстителя.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания Кино