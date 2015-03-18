Вышел первый трейлер сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым в роли пенсионера-мстителя

Точная дата старта сериала пока что неизвестна.

В социальных сетях появился первый трейлер комедийного сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым и Марьяной Спивак в главных ролях. Известно, что российский актер исполнит роль пожилого жителя страны, деньги которого крадут киберпреступники. В результате мужчина решает заручиться поддержкой своей дочери и внучки, чтобы наказать хакеров и мошенников за их преступление. Известно, что создатели предусмотрели в телевизионном шоу десять эпизодов. Режиссером-постановщиком назначен Иван Соснин, известный зрителям по проекту "Далекие близкие". Авторами сценария и шоураннерами стали Михаил Чистов и Яна Прокопенко ("257 причин, чтобы жить", "Корни"). Напомним, что данный сериал участвует в юбилейном пятом кинофестивале пилотных серий "Пилот", который в настоящее время проводится на территории Иваново.

Вышел трейлер "Плюшевого пузыря".

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko