Вышел трейлер "Плюшевого пузыря"

Фильм появится на Apple TV+ с 28 июля.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ показал в социальных сетях трейлер драмеди "Плюшевый пузырь" (The Beanie Bubble) с Заком Галифианакисом ("Мальчишник в Вегасе") и Элизабет Бэнкс ("Голодные игры") в главных ролях. История будет рассказывать о судьбе миллиардера и создателя компании Beanie Babies Тая Уорнера. Авторы пояснили, что в 1990-е года в мире ф фиксировалось повальное увлечение игрушками Beanie Babies, которые превратились для владельцев лицензии в настоящее "золото". Зак Галифианакис играет не очень успешного продавца игрушек для детей. Однако его жизнь резко преображается сразу после встречи с тремя женщинами. Одна из низ оказала заметное влияние на успех проектаBeanie Babies, однако Тай Уорнер решил присвоить все достижения только себе. В актерском составе также заявлены Сара Снук ("Месть от кутюр") и Джеральдин Вишванатан ("Чудотворцы"). Постановкой проекта занимались Кристин Гор ("Футурама") и Дэмиан Кулаш. Для режиссеров фильм станет дебютом. Ограниченный релиз "Плюшевого пузыря" в кинотеатрах США состоится 21 июля. Затем картина появится на стриминг-сервисе Apple TV+ с 28 июля.

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Фото и видео: Apple TV