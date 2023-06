Вышел трейлер дебютного сольного фильма Итана Коэна — с Маргарет Куолли и Педро Паскалем

Релиз картины намечен на 22 сентября.

Создатели "Красоток в бегах" (Drive-Away Dolls) представили первый трейлер новой кинокартины, постановкой которой занимается режиссер Итан Коэн, брат Джоэла Коэна, вместе с которым он снял "Старикам тут не место", "Фарго" и ещё ряд известных проектов. Для режиссера фильм станет первым, который он снимает самостоятельно, без своего родственника. История расскажет о двух девушка по имени Джейми и Мариан. В какой-то момент подруги решают отвлечься от своих проблем и отправиться в штат Флорида. Героини арендуют автомобиль, но вскоре оказывается, что машина ранее принадлежала преступникам. Криминальные боссы хранили в транспортном средстве нечто ценное для себя. Главные роли в комедии исполнили Маргарет Куэлли ("Оставленные"), Педро Паскаль (сериал The Last of Us), Билл Кэмп ("12 лет рабства"), Мэтт Дэймон ("Отступники") и другие.Официальная премьера ленты запланирована на 22 сентября.

Вышел официальный русский трейлер "Жанны Дюбарри" с Джонни Деппом.

Фото и видео: YouTube / Focus Features