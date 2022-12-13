Футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП в Риме

Игрок не пострадал, но пожаловался на боль в руке.

Нападающий "Лацио" и сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме. Об этом сообщил телеканал RaiNews 24.

Инцидент произошел в столичном районе Прати. Внедорожник Land Rover, за рулем которого находился 33-летний игрок, врезался в трамвай. В результате столкновения передняя часть автомобиля была полностью разрушена, а трамвай сошел с рельсов. Иммобиле не пострадал, но пожаловался на боль в руке. Также в машине была одна из дочерей, которая тоже не пострадала.

На место ДТП спешно прибыли машина скорой помощи и муниципальная полиция. В настоящее время выясняются причины происшествия. По предварительным данным, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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Видео: YouTube / Local Team