В Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по региону.
Инцидент произошел 16 апреля возле Усть-Катава на 1622-м километре автодороги Москва-Челябинск. Водитель ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу трассы и столкнулся с "Ладой Приорой".
Оба водителя получили ранения. Их госпитализировали в больницу. Сразу после ДТП трасса была полностью перекрыта сотрудниками ГИБДД.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля.
Видео: ВКонтакте / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
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