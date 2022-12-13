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В Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с пострадавшими

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Оба водителя получили ранения.

В Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 16 апреля возле Усть-Катава на 1622-м километре автодороги Москва-Челябинск. Водитель ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу трассы и столкнулся с "Ладой Приорой".

Оба водителя получили ранения. Их госпитализировали в больницу. Сразу после ДТП трасса была полностью перекрыта сотрудниками ГИБДД.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля.

Видео: ВКонтакте / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Теги: дтп, пострадавшие, трасса м-5, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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