В Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале "АСТ-54 Black".
Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Ленинском районе. Водитель седана ехал на небольшой скорости и въехал в два припаркованных автомобиля.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что уточняют информацию о ДТП. Сообщается, что причиной столкновения мог стать гололед.
Ранее мы сообщали, что ДТП со взрывом фуры с лакокрасочными материалами попало на видео в Узбекистане.
Видео: Telegram / АСТ-54 Black
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