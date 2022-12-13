Сообщается, что причиной столкновения мог стать гололед.

В Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале "АСТ-54 Black".

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Ленинском районе. Водитель седана ехал на небольшой скорости и въехал в два припаркованных автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что уточняют информацию о ДТП. Сообщается, что причиной столкновения мог стать гололед.

Ранее мы сообщали, что ДТП со взрывом фуры с лакокрасочными материалами попало на видео в Узбекистане.

Видео: Telegram / АСТ-54 Black