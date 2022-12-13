ДТП со взрывом фуры с лакокрасочными материалами попало на видео в Узбекистане

Погиб водитель грузовика, еще шестеро участников дорожного движения пострадали.

На запись уличной камеры видеонаблюдения попал инцидент с пострадавшей в Узбекистане фурой, перевозившей лакокрасочные материалы. На повороте грузовой автомобиль занесло, после чего транспортное средство перевернулось и взорвался. На кадрах показано, что водитель фуры попытался на повороте обогнать легковую машину, но не справился с управлением. В результате воспламенения на дороге повреждены дополнительно еще три автомобиля. Жертвой трагедии стал водитель фуры. Медики уточнили, что пострадали еще шестеро граждан.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье