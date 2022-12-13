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В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"

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Полиция устанавливает причины происшествия.

В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью". Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Иркутской области.

Инцидент произошел утром 6 апреля в городе Вихоревка. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрестке двух улиц. В результате ДТП погибли два пассажира "Газели".

Среди пяти пострадавших трое находятся в реанимации. Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области автобус опрокинулся на трассе.

Видео: Telegram / МВД38

Теги: дтп, жертвы, иркутская область, пострадавшие, приангарье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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