Полиция устанавливает причины происшествия.

В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью". Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Иркутской области.

Инцидент произошел утром 6 апреля в городе Вихоревка. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрестке двух улиц. В результате ДТП погибли два пассажира "Газели".

Среди пяти пострадавших трое находятся в реанимации. Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области автобус опрокинулся на трассе.

Видео: Telegram / МВД38