В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе

В результате ДТП пострадали более десяти человек.

В Ростовской области пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел в Чертковском районе на 813-м километре трассы. Автобус следовал маршрутом Москва-Ставрополь в южном направлении. Внутри находились 32 пассажира.

В результате ДТП пострадали более десяти человек. Двое были госпитализированы. Перевозчик решает вопрос дальнейшей отправки пассажиров в Ставрополь.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области.

Видео: Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области