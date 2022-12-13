Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Погиб один человек, еще восемь - пострадали.

Причиной автомобильной аварии в Новосибирской области стал выезд общественного транспорта на встречную полосу движения в зоне разрешенного обгона. Такие предварительные сведения местным журналистам предоставили представители региональной администрации в собственном Telegram-канале. Специалисты объяснили, что ДТА стало смертельным для одного из участников дорожного движения. Пострадавшими считаются еще восемь человек. Известно, что трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени (в семь утра по Москве) на 87-ом километре трассы "Новосибирск - Кочки - Павлодар". Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой Chevrolet Niva. В момент удара в автобусе находилось 47 человек, за рулем находился мужчина 1981 года рождения.

По предварительной информации автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. Мужчина 1983 года рождения, управлявший Нивой, погиб. власти Новосибирской области

В списке пострадавших медики зарегистрировали 12-летнего ребенка, который находился в салоне автомобиля. У пациента диагностированы ушибы, а также сотрясение головного мозга. Известно, что пассажирский автобус Higer двигался по региональному маршруту №587 "Новосибирск – Чистоозерное". В Минздраве региона добавили, что погиб водитель легкового автомобиля, а несовершеннолетних пострадавших было двое. После аварии все люди были доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра врачами госпитализированы двое взрослых и один ребенок. У них зафиксированы травмы средней степени тяжести.

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Фото и видео: Вконтакте / АСТ-54