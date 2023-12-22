На Оборонной улице горело заброшенное здание

Пламя охватило 25 квадратных метров.

Сегодня, 26 апреля, произошел пожар в Кировском районе Петербурга. Во время возгорания никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:52. В это время на Оборонной улице, 15, полыхало заброшенное здание.

Пламя охватило 25 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты. С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

В 15:12 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.

Фото: Piter.tv