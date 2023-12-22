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На Оборонной улице горело заброшенное здание
Сегодня, 16:32
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На Оборонной улице горело заброшенное здание

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Пламя охватило 25 квадратных метров. 

Сегодня, 26 апреля, произошел пожар в Кировском районе Петербурга. Во время возгорания никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:52. В это время на Оборонной улице, 15, полыхало заброшенное здание. 

Пламя охватило 25 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты. С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

В 15:12 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, мчс, оборонная улица, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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