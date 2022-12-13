Более 200 новых трамваев и троллейбусов закупят "Горэлектротранс"

В октябре-ноябре 2023-го, согласно графику, поставят 39 троллейбусов, включая 30 ТУАХ. В будущем году ожидается 19 новых машин, а в 2025-м – оставшиеся 58.

В Петербург за три года доставят более 100 новых троллейбусов. Об этом рассказали в комитете по транспорту со ссылкой на закупку ГУП "Горэлетротранса".

Так, 79 машин будут большого класса, а ещё 30 – с увеличенным автономных ходом (ТУАХ). Их особенность заключается в возможности самостоятельного движения до 30 километров на магистральных маршрутах. Поставлять технику будут до 2025 года включительно.

В октябре-ноябре 2023-го, согласно графику, поставят 39 троллейбусов, включая 30 ТУАХ. В будущем году ожидается 19 новых машин, а в 2025-м – оставшиеся 58.

В комитете подчеркнули, что весь подвижной состав будет низкопольный и оснащён системой контроля за состоянием водителем и за круговым обзором.

Ранее на Среднеохтинском проспекте произошло тройное ДТП. В результате случившегося на дороге произошел затор.

Фото: Piter.tv

