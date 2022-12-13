На Среднеохтинском проспекте произошло тройное ДТП

В результате случившегося на дороге произошел затор.

Сегодня, 26 марта, на Среднеохтинском проспекте произошла авария. Дорогу не поделили три машины и трамвай № 23. Об этм сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Там на трамвайных путях произошла авария с тремя участниками. Весь левый ряд и трамваи встали. Очевидец

По словам свидетеля случившегося, еще одна иномарка стоит дальше — в правом ряду. На данном участке возникла пробка.

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