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На Среднеохтинском проспекте произошло тройное ДТП
Сегодня, 18:44
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На Среднеохтинском проспекте произошло тройное ДТП

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В результате случившегося на дороге произошел затор.

Сегодня, 26 марта, на Среднеохтинском проспекте произошла авария. Дорогу не поделили  три машины и трамвай № 23. Об этм сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Там на трамвайных путях произошла авария с тремя участниками. Весь левый ряд и трамваи встали. 

Очевидец

По словам свидетеля случившегося, еще одна иномарка стоит дальше — в правом ряду. На данном участке возникла пробка.

Ранее на Piter.tv: в Мурино обнаружили пакет с мигающей лампой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: среднеохтинский проспект, трамваи, транспорт, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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