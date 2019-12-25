Дженнифер Лопес сыграет главную роль в триллере "Атлас" от Netflix

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сыграет главную роль в новом проекте Netflix. Она снимется в научно-фантастическом триллере "Атлас", сообщает портал Deadline.
Режиссером фильма стал Брэд Пейтон ("Разлом Сан-Андреас", "Рэмпейдж"). Он признался, что мечтал снять Джей Ло в главной роли. Над финальным сценарием картины работает Аарон Эли Колейт.
Действие в новом проекте будет разворачиваться в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который хочет уничтожить человечество и положить конец всем войнам.
Другие подробности о грядущей премьере не разглашаются. Дата выхода в прокат и полный актерский состав также не называются.
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Фото: Instagram / jlo
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