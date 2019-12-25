Дженнифер Лопес сыграет главную роль в триллере "Атлас" от Netflix

Ее героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который хочет уничтожить человечество.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сыграет главную роль в новом проекте Netflix. Она снимется в научно-фантастическом триллере "Атлас", сообщает портал Deadline.

Режиссером фильма стал Брэд Пейтон ("Разлом Сан-Андреас", "Рэмпейдж"). Он признался, что мечтал снять Джей Ло в главной роли. Над финальным сценарием картины работает Аарон Эли Колейт.

Действие в новом проекте будет разворачиваться в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который хочет уничтожить человечество и положить конец всем войнам.

Другие подробности о грядущей премьере не разглашаются. Дата выхода в прокат и полный актерский состав также не называются.

Ранее были названы имена самых перспективных российских актеров и режиссеров по версии Variety.

Фото: Instagram / jlo