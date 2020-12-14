Названы имена самых перспективных российских актеров и режиссеров по версии Variety

Всего в списке оказались 12 человек, в их числе Светлана Ходченкова и Юрий Борисов.

Журнал Variety в рамках международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital назвал имена самых перспективных российских актеров и режиссеров, у которых есть все шансы выйти на мировой уровень.

Всего список попали 12 имен. В их числе оказались Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и др.

По мнению гендиректора "Роскино" Евгении Марковой, в России есть таланты со своим взглядом на мир. Они могут исследовать сложные темы, затрагивающие интересы всех жителей нашей страны и мира.

Онлайн-мероприятие стартовало 8 июня и продлится до 10 июня. Всего на Key Buyers Event: Digital состоится 17 различных событий, в их числе презентации, панельные дискуссии, интервью и др.

Ранее мы писали, что Netflix выпустит современную версию "Анны Карениной".

Фото: Instagram / svetlana_khodchenkova