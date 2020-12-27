Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию

В список вошли восемь категорий животных.

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В список вошли восемь категорий животных: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы. Общее число запрещенных к содержанию животных составило более 120 разновидностей. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха".

Фото: pxhere.com