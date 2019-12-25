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Netflix выпустит современную версию "Анны Карениной"
Сегодня, 10:12
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Netflix выпустит современную версию "Анны Карениной"

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Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал создание сериала по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в картине под названием "Анна К" исполнит Светлана Ходченкова.

Стоит отметить, что это первый российский проект, созданный по заказу Netflix. Сюжет расскажет о современной России. Светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского.

Режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий для сериала напишут Роман Кантор и Мария Микулина. Кроме того, над проектом трудится целая команда сценаристов, режиссеров и продюсеров Netflix.

Ранее мы писали, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты".

Фото: pixabay.com

Теги: netflix, анна каренина, светлана ходченкова
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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