Netflix выпустит современную версию "Анны Карениной"

Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал создание сериала по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в картине под названием "Анна К" исполнит Светлана Ходченкова.

Стоит отметить, что это первый российский проект, созданный по заказу Netflix. Сюжет расскажет о современной России. Светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского.

Режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий для сериала напишут Роман Кантор и Мария Микулина. Кроме того, над проектом трудится целая команда сценаристов, режиссеров и продюсеров Netflix.

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