Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Роль Воланда достанется иностранному актеру, чье имя пока не называют.

Стали известны подробности новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Сюжет фильма не будет полностью копировать книгу. Действие развернется в мире романа, однако будет ряд отступлений, необходимых для создания зрительского кино. Об этом сообщили создатели на питчинге по очной защите проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино, пишет RT.

По сюжету главного героя, Мастера, начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые его окружают в жизни. Таким образом в фильме появятся два мира – реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия в новом фильме будет центральной. Однако сохранится и "Иудейская" линия. Свой интерес к проекту уже выразил стриминговый сервис Netflix.

Над проектом с рабочим названием "Волнад" работают режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор. Главные роли в новой экранизации исполнят Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Воланда сыграет иностранный актер, чье имя пока не называют. Он не знает русского языка, но для роли заговорит на нем.

Съемки фильма стартуют в Москве 3 июля 2021 года. Премьера запланирована на конец 2022 года.

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Фото: Instagram / yuliasnigir