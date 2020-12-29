Режиссером "Метро 2033" по роману Глуховского станет Егор Баранов

Премьера ленты запланирована на январь 2024 года.

Стало известно, кто будет постановщиком экранизации романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033". Режиссерское кресло займет Егор Баранов. Он приступит к работе над проектом сразу после окончания съемок фильма "Сто лет тому вперед" по мотивам фантастической повести Кира Булычева. Об этом сообщили создатели ленты в Фонде кино, пишет RT.

На производство картины планируется потратить 700 млн рублей. 150 млн из них пойдут на маркетинг. Кинематографисты рассчитывают на сборы в 1,5 млрд рублей.

Автором сценария станет сам Дмитрий Глуховский. Выход ленты на большие экраны запланирован на январь 2024 года.

Роман "Метро 2033" стал бестселлером и был переведен на 37 языков. Сюжет рассказывает о жизни людей в московском метро после ядерной войны. После выхода первой книги последовало продолжение "Метро 2034" и "Метро 2035".

Ранее мы писали, что в сеть выходит мистический сериал "Пищеблок" по роману Алексея Иванова.

Фото: kinopoisk.ru